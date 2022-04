Jonathan PEROT

Je souhaite relever de nouveaux défis et mettre en oeuvre mes compétences dans le secteur des biotechnologies et de la recherche médicale.



Près de 10 années d'expériences dans le monde de la recherche m’ont permis d’acquérir une expertise confirmée dans des domaines allant de la biologie moléculaire et cellulaire à la biochimie, des ARNs aux protéines, des virus aux cellules mammifères en passant par les levures.

Mes différents champs d’intervention montrent que je suis extrêmement polyvalent, organisé et autonome. Entreprenant et énergique, j’ai su développer une importante capacité de réflexion et d’analyse alliée à une grande rigueur pour mener à bien tous mes projets.





Mes compétences :

Biochimie

Culture cellulaire

Biologie moléculaire

Biologie

Recherche

Gestion de projet

Biotechnologies

Conduite de projet