Jonathan Petitjean, Infographiste, 2 ans d'expériences dans une agence de communication. Je suis spécialisé dans la 2D et j’ai également des connaissances concernant le web et à la vidéo. J'apprécie ce métier par toutes ces facettes multiples et j’en retire beaucoup sur un plan personnel. A côté de cela, je pratique le fitness où j'exerce actuellement une fonction de coach sportif, je continues l'infographie en tant que freelance.



Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe After Effects

Adobe InDesign

HTML

Adobe Illustrator

Adobe Premiere

CSS

Autodesk Maya

Adobe Photoshop