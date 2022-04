Jonathan PHAN

Madame, Monsieur,



Fort de mes différentes expériences, j’ai réussi à développer plusieurs compétences tels qu’un bon relationnel client et collaborateur, une capacité à manager et former une équipe, une gestion des stocks et une analyse des chiffres.



Votre entreprise étant de premier ordre, mes compétences m’amènent à postuler pour travailler au sein de votre enseigne. J’ai la certitude de pouvoir vous apporter mon expérience du prêt-à-porter et de pouvoir la mixer avec vos méthodes de travail pour emmener votre entreprise vers le haut.



Passionné de sport, mon esprit de compétition et mon sens élevé de l’ambition m’aident à atteindre chacun de mes objectifs. L’organisation, le leadership, le sens du service et des responsabilités sont d’autres atouts qui me seront essentiels pour réussir au sein de votre enseigne.



Mon aisance relationnelle, ma rigueur et ma capacité à être autonome, acquise lors des mes différentes expériences, me permettront d’être efficace le plus rapidement possible afin d’assurer les missions qui me seront affectées.



Dans l’attente d’un entretien avec vous afin de vous exprimer de vive voix mon dynamisme ainsi que mes ambitions et motivations de travailler pour vous.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.





PHAN Jonathan





Mes compétences :

Autonomie

Respect des engagements

Argumentaire de Vente

Analyse de données

Organisation du travail

Merchandising