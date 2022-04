Jonathan PIARRAT

Entrepreneur et geek depuis toujours, j'ai fondé Skillstopia pour accompagner les managers et les ressources humaines dans l'innovation RH et le management des compétences de leur entreprise.



Ma vision :

Plus que jamais on apprend toute sa vie, le Talent d'aujourd'hui n'est plus celui qui a une compétence rare mais celui qui est capable d'apprendre en permanence de nouvelles compétences.

C'est pourquoi aujourd’hui, en tant que ingénieur de la montée en compétences de chacun, je vous aide à définir la meilleure façon d'acquérir ce qui vous manque.



Mon expertise :

Management / Management de projet / Lean Management / Lean RH / Digital et Blended Learning / GPEC / Design Organisationnel / Évaluation des compétences / Tests psychométriques / Formation de formateur



Quelques réalisations :

- Chez Aramisauto.com : création du service formation et carrière, création et mise en oeuvre des parcours d'intégration par métier / création d'outils d'évaluation des compétences pour les managers / Programmes de formations métier sur des compétences clés / Mise en oeuvre de plan de carrière pour accompagner la visibilité et le parcours de chacun

Mise en place de tests psychométriques à tous les niveaux de l'entreprise inclus Comex (passation et restitution)

Création de référentiels de compétences évolutif/ 180°-360° / Blended-learning / Design Organisationnel

- Création de la branche digitale d'un organisme de formation professionnelle

- Création des supports de formation en Digital Learning de la conception de la formation, pour tous les métiers hôteliers à l'international du groupe Accor, à son déploiement dans l'ensemble des langues requises/ Du métier, au management en passant par des modules d'amélioration continue

- Création d'un outil online de GPEC pour les comptables France

Ce que j'ai appris = Management de projet à l'international en multiculturel / Devient un expert de la conception pédagogique



Mes compétences :

Psychologie

Formation professionnelle

Conseil

E-learning

Accompagnement

Management

Formation

NTIC

Pédagogie

Ressources humaines