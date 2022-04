Jonathan PIROT

Pédicure-podologue de formation, et titulaire d’un cabinet depuis un an, je suis désireux de changer de secteur professionnel et tout particulièrement dans les métiers de la logistique.



Ma formation de pédicure-podologue m’a permis être en relation fréquente avec une patientèle, et de développer un très bon sens du contact. De plus la prise en charge des patients m’a appris à être à l’écoute de leurs demandes et donc d’être réactif à leurs attentes tout en restant rigoureux. Une grande ponctualité ainsi qu’une gestion du temps stricte étaient nécessaires à mon métier et peuvent être un plus dans votre secteur d'activité.



Actuellement, j’occupe un poste de magasinier gestionnaire de stocks dans une PME jusqu’au 28 novembre 2010.