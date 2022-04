Jonathan PLANTROU

Compétences :



Élaboration et conduite stratégique de projet

 Pilotage des coopérations et des partenariats (institutionnel/entreprise/fédération)

 Négociation CPOM et convention tripartite avec l’ARS

 Évaluation d’une problématique sanitaire/ sociale d’une catégorie de public sur un territoire donné

 Préparation, mise en œuvre et évaluation d’un projet

 Pilotage d’un projet de délocalisation de site et de la construction d’une nouvelle offre de service



Gestion économique, financière et logistique

 Gestion administrative et comptable d’un établissement dans le respect du cadre réglementaire

 Planification et maîtrise de la gestion budgétaire et financière pluriannuelle

 Analyse des données PMSI et mise en place d’un dispositif de facturation T2A (MCO / SSR)

 Gestion technique et suivi de la mise en œuvre du plan de patrimoine (investissement, maintenance, sécurité)



Management et gestion des ressources humaines

 Animation, coordination et encadrement des équipes pluridisciplinaires

 Suivi d’un plan social et d’une reprise d’activité (changement statut, transposition convention, modification des organisations, élections des IRP…)

 Conception et accompagnement de la GPEC

 Représentation et animation des IRP / promotion du dialogue social



Mise en œuvre d’une démarche qualité et d’évaluation des risques

 Conduite d’une certification en intégralité (V 2007 / V2010 / V2014)

 Construction et pilotage d’audit fonctionnel

 Mise en place d’une politique et des outils de prévention et de gestion des risques

 Construction d’une démarche d’accueil et de prise en charge des résidents/patients