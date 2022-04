Emmanuel PLANTROU

Bénéficiant d'une grande expérience aux seins de directions informatiques de grands groupes internationaux, j’ai été amené à travailler sur des projets fonctionnellement complexes et variés et des environnements techniques différents et en perpétuelles mutations.



Responsable des orientations techniques stratégiques et assurant la gestion des budgets, des plannings ainsi que le management de collaborateurs et de prestataires sur les différentes phases des projets ; j’ai acquis un haut niveau de compétence dans la mise en œuvre de réseaux d'entreprises et des outils d'administration associés, dans la définition et la gestion des infrastructures d’authentification et de messagerie d’entreprise ainsi que sur les moyens de sécurisation d’accès et de protection anti-virus. Au cours de ces dernières années, je me suis également spécialisé dans le domaine du stockage, de la consolidation et de la mutualisation des serveurs ainsi que sur les plans de reprise après sinistre.



Mes compétences :

Cisco

Informatique

Infrastructure

Infrastructure réseau

Messagerie

Microsoft Serveur

Stockage

Technique

Telecom

Téléphonie