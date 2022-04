Jonathan PREFOL

De carrière militaire durant 5 ans (2006-2011) en tant sous-officier dans le domaine des drones, j'ai poursuivi dans ce domaine dans une entreprise civile en Ile de France.



J'ai occupé dans un premier temps un poste de technicien pilote d'essai qui consister principalement à tester les machines lors de tests ou présentations.

Par la suite, devant le besoin de l'entreprise, j'ai appris avec l'ingénieur mécatronicien la conception mécanique.



Durant 3 ans, j'ai occupé ce poste en conception mécanique, pilotage de drone, gestion de produits et montage ainsi que les formations des futurs pilotes.



En 2015, ayant le souhait de continuer dans le domaine de la conception mécanique, j'ai entamé un Titre Professionnel de Technicien d'Etude en Mécanique par la VAE. En parallèle, j'ai commencé un second Titre Professionnel TSCISM (BTS CPI) que j'ai validé en mai 2016.



Souhaitant parfaire mes compétences en conception de pièces fines dites complexes, je suis actuellement une Licence Professionnelle Conception et Processus de Mise en Forme des Matériaux à l'IUT de Poitiers.



Mes compétences :

Adobe Photoshop CS5

AutoCAD

Catia v5

SolidWorks