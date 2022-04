Jonathan PRYEN

Motivé, curieux, volontaire sont des adjectifs qui me caractérisent.



Fort de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique, et ayant travaillé en prestation pour des grandes marques comme Total, La Redoute, Tereos (Beghin Say), j'ai occupé différents postes allant du technicien à la gestion d'équipes/projets.



Soucieux de mon évolution, je souhaite apporter mes acquis et continuer à développer mes compétences afin de contribuer à l'évolution d'une entreprise.



Le management, la gestion et l'animation d'équipe me passionnent. J'aime lier l'humain à l'activité.



Alors, si mes attentes correspondent à vos besoins, pourquoi ne pas envisager une collaboration ?



Mes compétences :

Itil v3 les fondamentaux

Active directory

Lotus notes

Windows xp

Windows 7

Outlook 2003/2007

Windows server

Office

Management

Gestion de projet

Pilotage d'activité

Landesk

Analyse des besoins

Assistance utilisateurs

Formation

EasyVista

Travail en équipe

Novell