Jonathan QUESTIER

COMPETENCES:



Conduite d’entretiens:

Technique d’entretien individuel (accueil, écoute, diagnostic, bilan, reformulation, relation de confiance).

Orientation professionnelle:

Analyse des besoins, accompagnement individuel, mise en lumière des compétences, connaissances du marché de l’emploi, technique de recherche d’emploi. Accompagnement à la réalisation de projets professionnels.

Accompagnement au changement:

Analyse des freins et moteurs, travail en réseaux, identification des rôles.





une disponibilité suffisante pour accompagner chaque personne en fonction de ses besoins, avec un rythme et des temps de rencontres adaptés

- Créer un engagement entre le référent et la personne

- Attitude réactive et proactive

- Capacité à mobiliser un réseau d’intervenants

- Capacité à mobiliser les mesures de droit commun et des moyens financiers additionnels fournis par le PLIE

- l’obligation de conduite et de maintien en emploi (CDI ou CDD plus de 6 mois)

- l’obligation d’une culture du résultat et de communication sur ces résultats

- Respect du guide de procédures du PLIE



Maîtrise l’accompagnement à l’emploi de personnes en insertion et la capacité à

convaincre et à négocier auprès des entreprises

Prendre des initiatives, développer des partenariats afin d’activer les parcours en faisant des

propositions d’offres de formation ou d’emploi adaptées

Etre réactif et responsable pour répondre à des situations de médiation



Mes qualités:

Très bonne connaissance du public cible des PLIE

- Maîtrise des dispositifs et partenaires du secteur de l’insertion, de l’emploi et de la formation

- Connaissance et/ou expérience de l’entreprise

- Pratique de l’écoute active

- Capacités relationnelles, dynamisme, sens du contact

- Capacités de rendre compte et de respecter les procédures en vigueur

- Rigueur et méthode dans l’organisation du travail

- Capacité d’analyse et de recul



Mes compétences :

Bilan de compétences

Orientation professionnelle

Formation

Réfèrent parcours

Administrative

Management

Adaptabilité

Accueil physique et téléphonique

Aisance relationelle

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Rigueur

Organisation

Recrutement

Ressources humaines