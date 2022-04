Jonathan RAIMBAULT

En plus de mon CV dans le profil, vous trouverez ci dessous quelques compétences que j'ai pu développer au cours de ma carrière:



Business Development: statégie commerciale, animation d'équipes commerciales, gestion de budgets, atteintes d'objectifs...



Linguistiques: Anglais courant (Cambridge First Certificate; TOEIC:850 points), notions d’Espagnol



Managériales: Gestion d'equipes commerciales (cadres et non cadres), Gestion d’interfaces Client-Fournisseur, Gestion de projet, Elaboration et gestion de budget et P&L, gestion de crise.



Référentiels EU-OPS, Certification de Services, 5S, IOSA, ISO 9001



Formation aéronautiques:

- Agent de trafic, load control procedures IATA AHM 590

- Sûreté aéroportuaire chaîne C-07-i

- Marchandises Dangereuses catégorie 10 « chef d’escale »

- Dégivrage / Antigivrage des avions au sol



Mes compétences :

Transport aérien

Aéronautique

Air

système qualité

exploitation aeroportuaire

management d'equipes commerciales