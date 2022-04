Jonathan RAMIER

Je suis étudiant à SUPINFO PARIS, actuellement en master deuxième année cycle d'ingénieur, j'ai effectué des stages de développement d'applications logicielles comme des applications web tel que l'intranet et la création de site web. Auparavant j'ai effectué un BTS informatique de gestion option développement d'applications afin d'expérimenter mes connaissances en programmation orientée objet mais aussi les méthodes merise et UML.



Un approfondissement de mes connaissances concernant les bases de données (tel SQL Serveur, MySQL ), Linux (avec l'utilisation de DEBIAN Linux, et UBUNTU), les normes du W3C ((X) HTML/CSS), PHP5 orienté objet, des compétences aussi sur l'utilisation de JQUERY, de ses plugin et du JavaScript ceci comprend la technologie Ajax. Connaissance aussi du modèle vue contrôleur (MVC), connaissance sur les technologies XML et JSON pour les transferts des données entre les services et les langages de programmations.



Mes compétences :

Php

Zend Framework

JavaScript

ASP.NET

Compass