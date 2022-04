Jonathan RAZZANTI

Etudiant à ARIES Grenoble en 2012-2013 en Concepteur Développeur Informatique: Jeux vidéos 3D (Unity), Mobile, Réalité augmentée, ...



Membre du groupe Forlorn Cry:Array



Création du jeu HTML5 et Javascript: Dreams of Ahngar, gratuit pour la plate-forme pokki:Array



Développeur Web indépendant depuis 2010:Array

Créateur de contenu multimédia.



Création de musiques pour le film: Papa:Array

Ainsi que des musiques du jeu Dreams of AhngarArray



Travaille avec:

Langages, normes:

– HTML5, CSS3, XHTML, PHP5, Javascript (Jquery, ...)



Logiciels et Systèmes d'exploitation:

– NetBeans, DreamWeaver, Aptana

– Photoshop, Flash, The Gimp

– Pro Tools, Guitar Pro, Garage Band

– Windows, Linux, MacOSX



Mes compétences :

HTML5

CSS3

Javascript

PHP5

MySQL

Unity 3D

C#

JAVA

UML

Guitare

Batterie

Basse

Chant

Composition musicale

3D

Unity

Création

Musique

HTML

CSS