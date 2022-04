Jonathan RÉMY

Actuellement Head of Operational Risk Asia à Standard Bank, ayant plus de 7 ans d’expérience en finance dont 5 ans en management et reporting de risque operationnel. Connaissance approfondie du risk management sur les activités de trading - plus particulierement financial et physical commodities, FX, Money Market, Equities - ainsi que Debt Product - Coverage. Mon role actuel consiste en l’amélioration des processus - operating model et la réduction des pertes liees au risque operationnel pour SB en Asie. Ceci inclus apporter une expertise risk operationel au Senior Management ainsi qu’à l’Executif de manière à inclure le management du risque operationel dans la strategie que ce soit pour les nouvelles initiatives, produits, expansion ou les activités au jour le jour.



Après avoir vécu et travaillé à l’étranger (Angleterre, Etats-Unis, Singapour) pendant plus de 6 ans, je souhaite aujourd’hui revenir m’installer durablement en France, c’est donc dans ce contexte que je suis à la recherche de nouvelles opportunités et d’un nouveau défi.



Mes compétences :

Reporting

Policy

Commodities

Risk operationnelle

Contrôle interne

Regulatory

Risk management

New Product Development