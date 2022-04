Jonathan REYNAUD

Ingénieur en prévention des risques (Polytech'Grenoble) spécialisé en risque chimique (M2 toxicologie), je suis actuellement en poste au sein de l'Association de Santé au Travail du Lot (ASTL) en tant qu'Ingénieur Hygiène-Sécurité.



Ma fonction principale est de préserver la santé des salariés des entreprises suivis en les conseillant et en les accompagnant dans leur démarche de prévention.



Je travaille sous l'égide des médecins du travail de l'ASTL et en collaboration avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. Ensemble, nous cherchons à trouver les solutions les plus adaptées à chaque situation.



Je fonde mon approche de la prévention sur l'échange entre les différentes parties prenantes.



Mes compétences :

Maitrise du risque chimique

Santé au travail

Toxicologie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Dépollution des sols

Pédagogie

Formation