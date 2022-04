Jonathan RINALDI

Consultant spécialisé dans le domaine décisionnel, mes compétences vont de la conception de DataWarehouse et DataMart à la réalisation de flux ETL et de reporting.

Ma formation et ma curiosité m'apportent une culture technologique plus généraliste tel que le développement Web et les technologies de base de données NoSQL.







Mes compétences :

SQL

JavaScript

Java

Développement web

MongoDB

NoSQL

Microsoft .NET

AngularJS

MicroStrategy

Node.js

Git

Microsoft Office

PHP 5

Conception UML

Objective-C

Neo4j

Talend

Talend Open Studio

Oracle Database

Toad pour Oracle

Enterprise Service Bus

SSIS

SSRS

Microsoft SQL Server

Data warehousing

Analysis Services

Business Intelligence

QlikView

Tableau

Tableau Server