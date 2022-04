Jonathan ROHMAN-JANCOVICH

Titulaire de deux licences, une de journalisme et communication obtenue en 2006 à l'Institut International de Communication de Paris et d'une autre de Littératures, Langues et Civilisation Etrangères (avec spécialisation en traduction littéraire), validée en 2009 à Paris VII, je propose mes services en tant que traducteur indépendant (anglais langue source... en cours d'assermentation), journaliste, attaché de presse ou chargé de communication. Je suis actuellement correspondant pour le journal Tendance Ouest Rouen.



Trois expériences professionnelles dans le champ du handicap, la dernière pour le compte de Cemaforre (Centre national de ressources pour l'accessibilité des loisirs et de la culture), d'octobre 2010 à août 2012, me permettraient également d'assurer la fonction de chargé de mission handicap.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation et d'implication

Capacités d'analyse et de synthèse

Capacités d'écoute

Rédaction

Capacités relationnelles et d'adaptation

Accessibilité des personnes en situation de h

Techniques de communication écrites et orales

Pack office

Interviews

Anglais