Jonathan Romain, Webdesigner, Développeur Front-end spécialisé en E-commerce basé à Paris, je travaille pour différents groupes nationaux et internationaux.



Webdesigner - Intégrateur Indépendant

- Gestion de projet, des plannings et des respects du timing.

- Encadrement d'une équipe

- Développement sous plusieurs CMS : Prestashop, Wordpress, Drupal.

- Design Web : Site internet Corporate, vitrine, e-commerce

- Gestion de projet : Coordination d'une équipe, respect et élaboration des plannings, relation client et respect du cahier des charges.

- Conception graphique : Logo, Bannières, Affiche presse, Kakémono, ...



- Languages : HTML 5, CSS 3, PHP, JQUERY



Mes expériences m'ont permis de travailler pour de petites start-up, comme de grands groupes (Nissan, Barilla, Harry's, Orange, ViaMichelin, ..) mais également d'intervenir pour des sociétés internationales, basées en Chine, Italie, Afrique, Angleterre.



Mes compétences :

PC

Adobe

Web

Mac OS

Internet