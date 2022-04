Jonathan ROUDAUT

Prospection

Devis client

Gestion des affaires

Maintenances des niveaux 1 à 5 selon NF X 60-000 de tout types de matériels HTB, HTA et BT.

Rétrofit/substitution

Essais de protection

Remplacement de tableaux HTA

Recherche de défaut sur canalisations électriques

Correspondant SSE

Mise en place du MASE









Développeur de la formation habilitation électrique chargé de consignation et chargé de travaux essais en HTB pour APAVE.



Expériences en HTB, HTA, BT



Consuel sur les installations électriques BT et HT, vérification initiale et périodique. Assistance technique et développement projet.

Formation habilitation électrique. Conformité des appareils et appareillages dans les milieux ATEX (NF C 15-100).



De 2009 a 2011. ERDF Technicien AMEPS

Agence de maintenance et d'exploitation des postes sources (225kV/20kV, 100MVA, 70MVA)



Contrôle commande

Exploitation

Maintenance préventive, curative

Recherche de défaut sur les câbles HTA et BT souterrain

Diagnostic de câble HTA, BT



Réalisation d'armoire pour le refroidissement d'un transformateur 225kV/15kV 100MVA pour la gestion des aéroréfrigérants, bushing, buccholz, D.I, extraction d'air alvéole transformateur, régleur en charge, relais jeansaine, déclenchement DJ HTB, arrivée HTA, accélération, T3-T2, masse cuve, source de secours, retours de positions, ordre de commande etc...



Mes compétences :

Contexte réglementaire

HTB

Formateur habilitation électrique tous niveau

HTA

Contexte normative

Développeur de formation habilitation électrique e

Encadrent technique amiante sous section 3