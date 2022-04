Jonathan RUILLÉ

Mes compétences:

Gestion des Risques

• Analyse de scénarios (risques majeurs et de malveillances)

• Analyse des risques au poste de travail

• Connaissance de réglementations maritimes (Code ISPS, Code ISM)

• Mise en place d’une démarche HACCP

• Définition de dispositifs de contrôle périodiques et permanents

• Elaboration de documents



Sciences de Gestion

• Théories des Organisations

• Systèmes d’information (Gestion documentaire)

• Méthodes qualitatives et quantitatives (entretiens, élaboration d’enquêtes)

• Gestion des ressources humaines



Langues

• Anglais (lu, écrit, parlé)

• Roumain (lu, écrit, parlé)

• Allemand (lu, écrit)