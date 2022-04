Jonathan SAENGER

Ma passion pour le coaching est née d’enrichissantes expériences professionnelles et personnelles. Dans l’entreprise, j’ai recruté, intégré, formé et fait évoluer plusieurs de mes collaborateurs. Le management est alors devenu une de mes nouvelles passions par les exigences et savoirs-être que cette discipline demande : écoute, empathie ou encore réactivité dynamisme.



Formé en management et en communication, j’ai ensuite passé ma certification de coach personnel et professionnel à l’Ecole Française de Coaching. J’ai accompagné et coaché des personnes publiques dans leurs missions et pu approfondir de nouvelles connaissances du coaching et du conseil. Ancien compétiteur sportif, j’ai préparé divers athlètes en quête de résultats et de performances physiques, diététiques et mentales.



Ces expériences et les nombreuses rencontres qu’elles ont engendré ont éveillé en moi de nouvelles vocations : motiver, donner confiance et accompagner vers la réussite, la performance et l'épanouissement. Tous les enseignements que j’en ai tirés, je souhaite aujourd’hui les approfondir et les transmettre à travers du coaching, de l'accompagnement et du conseil en management.



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Management

Ressources humaines

Leadership