Patrice HEINTZ

Dirigeant du cabinet Mediations, conseil en communications sensibles et stratégies de réputation, ancien dircom de plusieurs sociétés et organisations. 20 ans d'expérience dans la gestion des communications sensibles, des secteurs privés et publics, tant en consulting qu'en formation. Après 3 années de développement, médiations étend son emprise géographique aux 4 coins de l'hexagone et élargit son offre en s'appuyant sur des compétences pointues offrant réactivité opérationnelle, connaissance pointue des contextes locaux et expertise métier. Ensemble nous formons une offre complète de haut niveau pour l'accompagnement des organisations, privées ou publiques, soumises à des situations impactant ou risquant d'impacter leurs organisations et leur réputation.

En 2015 médiations rejoint 12 entreprises européennes expertes, pour former la première offre de Crises Global Response intégrant le support décisionnel, la chaîne logistique, les interventions de secours et le génie civil, pour l'avant, pendant et l'après catastrophes naturelles et accidents industriels.





Mes compétences :

Formateur

Concepteur rédacteur

Conseil stratégique et opérationel

Enseignement

Media Training