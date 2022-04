Jonathan SAIGAULT

Je suis apprenti ingénieur en dernière année de cycle ingénieur (diplômé en septembre 2014). Mon temps se partage entre mon école, l'EI.CESI de Saint Nazaire et mon entreprise, Hervé Thermique à Nantes.

Je fais parti du service maintenance et nous sommes spécialistes de tous les systèmes thermiques/énergétiques et faisons aussi une partie de multi technique.

Mon travail a consisté à mettre en place des organisations, des GMAO, des outils de suivi et des présentations client chez Aerolia (Saint Nazaire) et au sein de notre groupe (groupe Herve) en France qui constitue environ 50 sites.

J'ai aussi réalisé une étude d'économie d'énergie sur un process Airbus.



Mes compétences :

Gestion de projet

Bureautique

Thermique Énergétique

Bilan thermique

Bilan carbone

Management

Gestion de la relation client

Suivi d'activité

GMAO

Gestion budgétaire