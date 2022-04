Jonathan SARFATI

Doté d'un fort sens commercial, j'ai commencé chez sidetrade suis commercial sédentaire en février 2007.

Mon travaail consistait en plusieurs points:



- prospection et prise de rendez-vous qualifiés en binôme avec les commerciaux terrain.Cible visée: Directeurs Financiers et Crédits Managers d'entreprises en B to B à partir de 100 M d'euros de CA.



-enrichissement de base de données et utilisation de MS CRM



-traitement des contacts e-mailing



-recherche de comptes à l'aide d'alerte mails orientées "métier"



-reporting régulier des rendez-vous pris au manager via excel



Aujourd'hui, je suis commercial dans une entreprise de formation en bureautique et développement personnel.Je prospecte mes clients et vends de la formation et des prestations en développement personnel.Les entreprises sont de grands groupes comme des entreprises de taille moyenne.J'ai un objectif mensuel sur le chiffre d'affaires généré et sur le nombre de rendez vous pris



Mes compétences :

EDITEUR DE LOGICIELS

Formation professionnelle

Commercial

Finance d'entreprise