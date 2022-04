Jonathan SCHOTT

Après avoir occupé un poste de technicien de laboratoire en chimie analytique dans le contrôle qualite agroalimentaire, j'ai realisé mon Master 2 Chimie et Biologie Analytique. Ceci m'a permis d'evolué au sein de la même structure en tant qu'ingenieur assurant l'optimisation et la validation de nouvelles méthodes analytiques (HPLC et UPLC/MS).

J'ai par la suite occupé un poste de responsable adjoint au sein du laboratoire de contrôle qualité de Polypeptide, specialisé dans la conception de peptides de synthèse à but thérapeutiques.

J'occupe depuis juin 2015 un poste de consultant en Laboratoire de Controle Qualité Pharma pour le compte de CVO Europe.



Mes compétences :

Validation de méthode

Recherche et Développement

Chimie analytique

HPLC

UPLC

Microsoft Windows 7

Qualification d'équipements

Spectrometrie de masse