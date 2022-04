Jonathan SCHUBMEHL

Apres l'obtention d'une Maitrise en Genie Geologique, Genie Civil et Environnement (Bordeaux 1), je me suis specialise dans l'Hydrogeologie et la Gestion des Ressources en Eau (Mester GERE, Montpellier 2).



J'ai eu la chance de realiser mon stage de fin d'etudes dans une ONG environnementale au Paraguay.

J'ai ensuite decide de renouveler l'experience Sud-americaine et suis reparti en Argentine pour un sejour de 6 mois.



De retour en France, j'ai integre la vie active et le monde de l'entreprise. J'ai cumule des experiences tres formatrices, plus ou moins longues, grace a une forte mobilite (Bordeaux, Nice, Agen, Picardie et Ile de France).



Je suis ensuite parti tenter ma chance en Amerique du Sud, et apres avoir voyage quelques mois, je me suis fait embaucher dans une societe de forages au Paraguay. L'experience a ete courte mais m'a introduit a l'univers du forage.



J'ai obtenu depuis peu un poste de volontaire international au sein d'une societe de forages d'eau au Senegal.



Mes compétences :

Adaptabilité

Mobilité

Travail en équipe

Dynamisme

Aisance relationelle

Rigueur

Synthèse rédactionnelle

Microsoft Office

Surfer 3D

ArcGIS / MapInfo

Adobe Photoshop / Illustrator

Modflow (GMS) / Feflow / AquiferTest