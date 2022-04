Vous trouverez mon profil le plus complet sur Linkedin : fr.linkedin.com/in/jonathansergent.



Contact : jonathan.sergent.perso@gmail.com



En tant que directeur M&A et rattaché à la cellule de la Transformation de SFR (Présidence), ma mission est de transformer la société par le biais d'opérations haut de bilan.



Mes fonctions précédentes m'ont amené à réaliser des opérations M&A dans des contextes de holding (groupe Vivendi : cession de Maroc Telecom / GVT) et d'entité opérationnelle (Maroc Telecom : acquisitions de sociétés sur la zone Afrique). Expertise sur les zones émergentes, notamment Afrique et Latam. Secteurs : telecom, média et services.



Outre les fusions-acquisitions et le business développement, mon parcours m'a amené également à occuper différentes fonctions opérationnelles essentiellement en finance (comptabilité analytique pour déterminer les coûts de revient, création du contrôle de gestion des filiales de Maroc Telecom, passage à l'audit du groupe Vivendi, management du Plan Stratégique de Maroc Telecom).