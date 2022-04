Jonathan SEROUGNE

Né à la Rochelle,

Mon parcours scolaire fût enrichissant par le nombre d'établissements fréquentés, me permettant aujourd'hui de m'adapter rapidement et socialement à l'endroit où je me trouve.

De Bordeaux à Pau en passant par l'île de la Réunion mon cursus scolaire se termina à Toulouse avec un diplôme en comptabilité-gestion. Fier de mes nombreux voyages à l'étranger, j'y ai pu découvrir différentes cultures et m'enrichir culturellement. Passionné par différents domaines tels que la photographie, les voyages, le rugby... Mes loisirs sont nombreux.

Etant revenu dans ma région de coeur et près de mes proches à Toulouse, Je suis actuellement conseiller client orange sur l'UATGSO.



Mes compétences :

Facturation

Vente

Réalisation de devis

Accueil des clients

Communication

Gestion des stocks

Encaissement

Relations clients