Jonathan SERREAU

Fin de mes études en 1999 par un bts action co, pas fan du model éducatif.

premier métier de 1999 à 2000 "manager" dans une société de vente à domicile

de 2000 à 2001: commercial pour la société e-local (fondée par la Poste et le groupe Suez)

2001 à 2008 : responsable d'un magasin de literie Japonaise (omote)

-(en parralléle) de 2003 à 2005 création d'une société de prestations informatiques "assistance pc minute"

2008 à 2009 : associé gérant d'une brasserie

2009 à 2012 : chargé de développer l'activité commercial :

- commercialisation

- recherche et identification des nouveaux business

- conception,mise en place de nouveaux produits et services

- commuincation web : ( referencement;création news letter...etc)