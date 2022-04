Jonathan SIMEON

Crea'Moviz conçoit, filme et réalise vos projets. Que ce soit pour votre mariage, votre entreprise ou pour tout autre événement. Nous réalisons, pour vous, en fonction de vos demandes et vos préférences, un film original, unique et sur mesure.

Nous pouvons également retranscrire vos cassettes VHS sur DVD.



Ils nous ont fait confiance entre autres :



- La MSA de Picardie

- Lycée Oehmichen (Chalons en Champagne)

- Lasergame Megazone

- Réseau Entreprendre



Mes compétences :

Cameraman

Montage vidéo

Effets spéciaux

Réalisation

Retouches photos

Montage photo

Montage

Photoshop

After effects

Openoffice

Acting

Sauvegarde VHS

Mise en scène