Jonathan SITTER

Dynamique, Compétitif, Esprit d'équipe, qualités relationnelles



La qualité des prestations offertes, la satisfaction de la clientèle et le travail en équipe sont des points qui me paraissent essentiels dans ce domaine d’activité et me motivent tout particulièrement.



Mes compétences :

Directeur de restaurant

Hotel

Maitre d'hôtel

Manager

Responsable de salle

restaurant

Restaurant manager

restauration

Directeur Hôtel

Commercialisation

Commerce B2B