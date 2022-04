Rh FORMACTIVE

Rhformactive est un centre de formation spécialisé pour les entreprises liés aux métiers de l'Accueil, de la Restauration, l'hôtellerie, Facility management, Conciergeries et BTP.

Dans ces domaines, vous avez des postes en tension ou des difficultés à trouver les collaborateurs adéquats, nous vous proposons des montées en compétences.

Nous pouvons également monter des POE individuel ou collectif afin de solutionner vos problèmes de ressources compétentes.

Nous avons des formateurs internes ou externes reconnus dans leurs spécialités avec les habilitations et ou agréments selon la réglementation.

Nos clients sont: Pôle emploi, agences de travail temporaire, des chaînes hôtelières et de restaurant, entreprises du BTP.

Nous avons mis en place des parcours de montée en compétences aussi bien pour les entreprises, les demandeurs d'emploi, les particuliers.

Nous assurons des missions d'assistance avec nos partenaires sur des missions sociales: certifications qualité, document unique, stratégie QSE, Stratégie commerciale.



