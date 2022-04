Jonathan STERI

Fort d'une expérience de 7 ans dans la grande distribution, passant de gestionnaire à manager d’une équipe de 10 personnes et d’un secteur représentant 50% de l’établissement, j'ai à souhait de toujours aller de l'avant en améliorant mes compétences.



Communication, écoute, accompagnement, rigueur et esprit commercial sont mes mots d'ordres.



De 2011 à 2013, j'ai également mis à profit ma passion en créant une autoentreprise dont sa principale activité était la revente et la réparation à distance de consoles et accessoires de jeux vidéo.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Communication

Adaptation

Organisation

Microsoft Office

Internet

Rigueur