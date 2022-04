Jonathan STERN

Recheche d'oprortunite de carrière! Détenteur d'un BTS analyses biologiques, faisant preuve d'une grande conscience professionnelle de dynamisme, d'une grande capacité à intégrer de nouvelles connaissances, de curiosité et d'autres qualités tres utiles dans mon domaine de compétence et dans d'autres, je suis à la recherche de renouveau dans ma vie professionnelle. N'ayant pas peur de relever de nouveaux défis je me sent près et capable d'étendre mon domaine de compétence dans le milieu de la santé, de la recherche, de l'agroalimentaire ou tout autres secteur correspondant a mon profil.



Mes compétences :

Analyses biologiques

Anatomopathologie

Adaptabilité

Professionnalisme

Relationnel

Intégration de nouvelles compétences

Prélèvements sanguins