Jonathan SUEUR

De formation Ingénieur généraliste , j'ai, ces dernières années, développé une expertise dans la conception et la construction des bâtiments au travers de mes expériences en économie de la construction dans des cabinets leaders dans le domaine.



J'accorde par ailleurs la plus grande importance aux enjeux éthiques dans le cadre de mes missions professionnelles.

Je cherche à construire mon projet professionnel autour des axes environnementaux et sociaux du développement durable qui me tiennent tout particulièrement à cœur.

Je m'intéresse plus que tout aux approches intégrées de la gestion de l'environnement, qui en finissent avec les solutions "end of pipe", en entreprises et/ou dans les collectivités.



Mes compétences :

Aide au développement

Développement durable

Écologie

écologie industrielle

Environnement

Développement des compétences

Bâtiment

Direction de production