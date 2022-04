Jonathan SUEUR

Rigoureux, méthodique, impliqué & à l'écoute je sais être professionnel et appliquer le vocabulaire professionnel lorsque celas'avère utile.

Capable de participer activement et/ou d'animer une réunion, j'ai appris à réaliser des audits et donc à mettre en place une description de flux.



Soucieux du dynamisme et de l'innovation dans mon espace & lieu de travail, je suis capable de mettre en place un plan d'action de par la méthode de la Roue de Deming (PDCA) et le faire respecter.



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Visio

Microsoft Office