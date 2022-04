Jonathan SUISSA

Administrateur Systèmes (windows/divers linux), réseaux et bases de données (mssql) avec certifications MCSA Microsoft Windows Server 2008 er 2012.

Tout en préparant les certifications linux lpic 1 et 2, et apprenant python, ruby, go(lang) et powershell dsc, je me dirige vers une carrière de Devops spécialisé dans la sécurité informatique.



Mes compétences :

Administration réseaux

Maintenance informatique

Assistance utilisateurs

Analyse et programmation

Protocoles de transmission

Réseaux Locaux (configuration et administration)

Système d'exploitation propriétaire

Système d'exploitation libre

SGBD

Sécurité informatique

Chant

Journalisme

Traduction anglais français

Rédaction

Relecture / corrections

Gestion de projet

Microsoft Windows Server

Adobe InDesign

Devops

Administration réseau