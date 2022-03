Docteur Mines ParisTech au sein du Centre de Recherche sur les Risques et les Crises.



Mes compétences :

JAVA

PHP5

Php/mysql

PHP / MYSQL

Javascript avec JQuery

AJAX

Gestion de projet

Zend framework

Framework Symfony

Vue.js

UML

Comptabilité

Merise

J2EE

Langage C / C++

Informatique

Management