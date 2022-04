Ergonome de formation, je me suis orientée par la suite vers le développement web sur plate-forme PHP/MySQL. J'ai obtenu une licence d'informatique générale au CNAM, puis, pour consolider mes connaissances et me spécialiser en développement PHP/MySql, j'ai suivi une formation spécifique de développeur PHP/MySQL avec l'organisme de formation Human Booster. Je suis maintenant développeur PHP chez Préventeo.



Mes compétences :

Javascript

MySQL

Zend framework

PHP

HTML

CSS

jQuery