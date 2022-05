Jonathan ZACHEE

Fort d’un master en droit du patrimoine (fiscalité patrimoniale, actionnariat salarié, régimes matrimoniaux, successions et libéralités, transmission d’entreprise, etc) et d’un master en droit des assurances, j’ai prêté serment afin d’exercer en tant qu’avocat, aussi bien en conseil qu’en contentieux.



Mes compétences :

Responsabilité civile

Conseil juridique

Veille juridique

Contentieux commercial

Droit fiscal

Droit des sociétés

Droit des assurances

Droit des contrats