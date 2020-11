Avocat en Droit des sociétés et Fusions-Acquisitions (Corporate M&A Private Equity), je conseille et accompagne tant des entreprises (TPE, PME, société cotée ou non cotée, groupe) que des particuliers principalement en droit des sociétés et Fusions-Acquisitions ainsi qu'en matière contractuelle.



Je dispose d'une approche transversale en droit des affaires et en droit des contrats et vous propose :



- Une expertise au service de votre développement



- Une offre flexible adaptée à vos besoins et à votre budget



- Un accompagnement durable et 100% personnalisé



Dynamique et disponible, je mets toute ma capacité de travail et ma détermination au service de mes clients. Afin de répondre au mieux à vos attentes et résoudre vos difficultés, je traiterai votre dossier avec réactivité et proximité.



Je reste à votre disposition pour évoquer votre situation et envisager les solutions qui s'offrent à vous.



https://sites.google.com/view/alexia-demonchy-avocat/



https://alexia-demonchy.business.site/