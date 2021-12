Florence ZHANG (ZHANG)

Autoentrepreneur - Passion Chine : "langue, cuisine et traditions" cours de langue, de calligraphie et de pliage chinois, cours de cuisine chinoise et préparation de repas, cérémonie traditionnelle du thé, accompagnement des touristes chinois en France.



Forte de nombreuses expériences dans l'enseignement du chinois et de la culture chinoise, j'ai par ailleurs travaillé dans les domaines de la documentation et de l'archivage, dans l'administration ou dans des entreprises privées.



J'y ai acquis une bonne connaissance des bases de données documentaires, de la veille documentaire, la bibliothéconomie, la gestion électronique des documents, numérisation, réalisation de projet.



Postes actuels



Association jeunesse franco chinoise

Professeur et Formatrice chez Professeur et Formatrice de chinois et de calligraphie chinoise

TRDUCTRICE ET INTERRETE chez TRDUCTRICE ET INTERRETE



Postes précédents



Responsable des agents chargés de la numérisation et de l'archivage à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique

Professeur de chinois chez Société Warner Bros et Lycée général et technologique Le Rebours

Professeur Documentaliste chez Académie de Versailles et Ministère de l’agriculture

Responsable de la bibliothèque de la Cour d'Appel de Paris chez Ministère de la jusitice

Archiviste chez Centre National de la Recherche Scientifique CNRS – INSU

Documentaliste / Gestionnaire de bases de données chez Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports – DHOS – DREES

Documentaliste chez Ministère de l’Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement – DARES / MAR

Documentaliste / Bibliothécaire / Archiviste chez Bureau de Représentation à Pékin de la société Internat SAS

Documentaliste / Bibliothécaire chez Conservatoire National des Arts et Métiers

Documentaliste / Bibliothécaire chez Conseil Général des Yvelines 78



Formation



Université Denis Diderot (Paris VII)

Université Paris X Nanterre

Université Paris VIII - Saint Denis

Université de PARIS VIII – SAINT DENIS

Université Populaire de Chine 人民大学



Mes compétences :

Professeur chinois

Documentaliste

Bibliothécaire

Bibliothèque numérique

Archiviste

Logiciels documentaires

Systèmes d’exploitation

Logiciels de bureautique

Moteur de recherche, banque de données

Réseaux de communications

Veille documentaire

Gestion électronique des documents

Encadrement de l'équipe et formation du personnel

Professeur documentaliste

Photographie

Culture

Cuisine gastronomique

Calligraphie