Shan FABRE

Bonjour. Je suis Chinoise et je vis à Toulouse avec ma petite famille. J'ai 20 ans d'expériences de travail dans le domaine des échanges économiques/culturels franco-chinois (Peugeot, Air France, Alliance française, Consulat général de France à Canton). J'ai aussi travaillé au Royaume Uni comme assistante de direction. Aujourd'hui je travaille sur mon propre compte en tant qu'accompagnatrice de groupe en langue chinoise pour Airbus(Contact: 06.22.23.25.00).



2011, Plateforme Cadres, Formation de Management : Achats, Organisation commerciale, Gestion de projet, etc. CRP Consulting à Toulouse en France.



09-10, étudiante Master 2 Français Langue Étrangère en France.

08-09, étudiante Master 2 Valorisation des patrimoines et des politiques culturelles territoriales à l'université de Pau en France.

07-08, enseignante de chinois au Collège Saint Maur à Pau en France.

07-08, étudiante Master 1 Valorisation des patrimoines et des politiques culturelles territoriales à l'université de Pau en France.

04-07, professeur de chinois, professeur de français langues étrangères en Chine et bibliothécaire de l'Alliance française de Canton.

2005, lauréate du concours national Chinois Langue Étrangère, niveau supérieur.

98-04, hôtesse de l'air Air France et superviseur escale Air France Canton.

98, secrétaire de direction en Angleterre

92-97, secrétaire de direction chez Peugeot Chine

Formation: Bac+2 Management commercial à CRP Consulting à Toulouse; Maîtrise de langue française; Master 2 en valorisation du patrimoine et des politiques culturelles; Diplômée d'État de chinois langue étrangère pour francophones.



Mes compétences :

Accompagnement

Achat

Anglais

Chinois

Commerciale

Enseignement

Français

Interprète

Négociations

Negociations internationales

Responsable commerciale

Traduction