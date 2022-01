Pierre Frenkiel

Je suis avant tout écrivain ! Et en particulier auteur de pièces de théâtre que je souhaite voir représentées...

Après 28 ans passés au Ministère de la Jeunesse et des Sports comme Conseiller technique "théâtre", j'ai continué mes activités de formateur d'adultes en particulier pour le CNFPT première couronne mais pas seulement, en tant que spécialiste du déblocage de l'expression écrite et de la communication interpersonnelle. J'ajoute que je connais bien le public des animateurs socioculturels et des animateurs sportifs...Et que je suis intervenu en Guadeloupe, en Belgique, au Maroc, au Rwanda aussi pour d'autres publics encore... Bref je reste ouvert à toutes propositions en tant que formateur d'adultes ou comme animateur d'ateliers d'écriture...

J'anime aussi en effet des groupes de toutes sortes lors d'ateliers d'écriture ludiques chez moi et ailleurs, dans un objectif de déblocage et de renforcement positif de la relation à l'acte d'écrire.

Ancien comédien, auteur de pièces de théâtre donc , également de courtes fictions et de poèmes, je suis fortement intéressé à faire connaître mes pièces de théâtre et à pratiquer mes animations et stages d'écriture théâtrale... Celles-ci se font à partir d'une méthodologie très efficace y compris pour des personnes qui n'ont jamais écrit quoi que ce soit !

A signaler. J'ai écrit un un nouveau livre sur les jeux d'écriture : 109 jeux d'écriture paru aux Editions Chronique Sociale (Lyon mars 2014)... et depuis, 4 nouvelles pièces de théâtre. Je suis disponible pour vous en envoyer les textes...

J'anime enfin régulièrement des ateliers d'écriture centrés sur l'histoire de vie des participants à Paris et des weekends d'initiation à l'écriture théâtrale ouverts à tous en Normandie...

Intéressé(e) par l'une ou l'autre de mes compétences ? Prenez contact avec moi ! Je suis facilement joignable !

A tout bientôt, je l'espère très fort.

Cordialement.



Pierre



P.S. J'ajoute que j'espère avoir déménagé dans l'agglomération lilloise début 2018. P.



Pierre Frenkiel

frenkiel.pierre@gmail.com

0145412342



Mes compétences :

Formation d'adultes

Communication interpersonnelle

Humour

Animation de groupes

Théâtre

Ecriture

Qualité