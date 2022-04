Jonathane DRIOL

J'ai pour ambition d'accomplir un nouveau challenge en développant ma double activité : d'une part consultant en réflexion & activation de stratégies de communications digitales pour les annonceurs et d'autre part la création de musiques pour la production de contenus : publicité, court métrage, film, émission de TV, programme web.



Un choix motivé d'une part avec une expérience réussie de 7 ans au sein d'agences média référentes (OMD, Carat, Isobar, Starcom Publicis Group), à penser et déployer les stratégies de présences publicitaires digitales pour le compte de clients leaders du marché : Renault, SFR, Cofidis, ING, Coca-Cola.



Et d'autre part grâce au succès du projet CARBON KEVLAR avec lequel j'ai composé la bande originale musicale de la série BREF sur Canal+.



https://www.jdriol.com



Mes compétences :

Publicité

Musique

Web

Médias

Internet

Média