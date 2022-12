Jooby GROSOL

Bonjour à tous,

Me voila à la recherche d'un emploi, je viens d’acquérir un diplôme en gestion d'entreprise, je sais par avance que ce titre professionnel appelé GPMS est méconnu du grand public alors je prends quelques lignes pour vous expliquer ce que c'est.



Le Titre professionnel de Gestionnaire de petite et moyenne structure c'est quoi?

C'est gérer une structure économique dans ces fonctions ressources humaines, commerciales, production et gestion financière.

C'est Traduire les orientations de l'entreprise en objectifs opérationnels , et grande participation à l'amélioration de la performance de l'entreprise

Tous les secteurs d'activités sont concernés.



Les types d'emploi accessible via ce diplôme:

chef d'agence / directeur d'unité de service public / directeur adjoint PME-PMI / dirigeant de SCOP / responsable de petite et moyenne entreprise / responsable d'une association.



Je suis mobile, disponible et curieux et reste à votre disposition pour toutes information j’espère que la force du réseau sera au rendez-vous.



Mes compétences :

Pack office

Management

Travail en équipe

Presentation