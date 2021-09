Joran FARNIER

J'exerce au centre ville de Grenoble en tant que psychologue clinicien et psychothérapeute.

J'ai une approche scientifique, empirique et intégrative de la psychologie.

J'accompagne particuliers et créateurs d'entreprises sur les facteurs psychologiques, sociaux et comportementaux.

Ma grille de lecture des phénomènes psychologiques s'appuie sur les courants suivants : Thérapie Cognitivo-Comportementales, approche Humaniste, Approche Narrative et psychologie positive.



Mes compétences :

Développement personnel

Santé

Thérapie comportementale et cognitive

Coaching individuel

Psychologie clinique

Psychothérapie

Thérapie individuelle