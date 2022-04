Arnaud SOREL

Initialement diplômé de Psychologie du Travail et récemment diplômé du MBA "Human Resources Management In International Companies" avec l'ENS Cachan Paris Saclay, je suis actuellement en train de renforcer mes compétences dans la fonction RH après trois premieres expériences en recrutement, GPEC et gestion de projet RH.



C'est pourquoi je suis actuellement en VIE avec Schneider Electric pour une durée de 12 mois en tant Knowledge Management Project Leader à Barcelone où je continue à acquérir et affirmer mes compétences en Knowledge Management, Talent management et gestion des compétences auprès de la population d'experts IT du groupe.



Je suis aussi à la recherche de mon prochain défi - pour octobre 2018 - et je recherche aujourd'hui un poste RH plus global où je pourrais concilier expériencede terrain et forte valeur ajoutée.



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion des ressources humaines

Recrutement IT

Formation

GPEC

Relations sociales

SDIS

ASPECT

Sorties

Human Resource Management

Human Resources

Talent Management

SPSS