Jorge ROMERO

Jorge Romero a commencé ses études au Conservatoire supérieur de Córdoba Félix Garzón, où il a obtenu le diplôme de Professeur supérieur sous la direction de Yolanda Paganelli. Il est également diplômé de lUniversité nationale de Córdoba, en composition musicale, avec le professeur César Franchisena.



Il a obtenu le Master in Music Performance (Ball State University, U.S.A.) et le diplôme supérieur de musique de chambre à lEcole Cortot (Paris). Boursier Fulbright et de lÉtat français, il a aussi reçu les prix de la Phi Kappa Lambda National Music Society (U.S.A.) et du concours UNESCO (Córdoba).



Il a travaillé sous la direction de Gérard Frémy, France Clidat et Tamas Vesmas (Schola Cantorum, Paris). ll a enseigné au conservatoire régional et à luniversité nationale de Cordoba, Argentine, tout en poursuivant une activité de concertiste et de compositeur. Il Professeur de piano au Conservatoire départemental (CRD) de Ville dAvray.





Mes compétences :

Éducation artistique

Piano teaching

PIANISTE Duo et Trio

Musique classique

Compositeur

Pianiste

Musicien

Musique de chambre