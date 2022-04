En quelques lignes



Hélène Berger est formée initialement par Micheline Ostermeyer. Repérée par Pierre Petit en 1986 qui la qualifie d’« espoir de la France », Hélène poursuit sa progression auprès de Tatiana Nikolaeva et Aquiles Delle Vigne. En découle un début brillant de carrière internationale (4 récitals salle Gaveau, tournées au Japon et en Europe) qui la conduit à être sélectionnée pour les masters de Monte Carlo 2000, parmi 14 candidats internationaux. Le besoin de rester dans une logique de création et d’apprentissage l’amène à découvrir le jazz auprès de Claude Bolling et Laurent de Wilde, la composition, les spectacles mis en scène tel Musique et Sport élaboré à 2 pianos avec François René Duchâble . Invitée en tant qu’assistant d’Aquiles Delle Vigne au Festival EUROARTS de Leipzig en 2008, Hélène Berger fait son entrée sur la scène internationale, forte d’un répertoire varié et éclectique.



ENSEIGNEMENT

• depuis 1995 : Professeur piano Grand Paris Seine Ouest CRD d’Issy les Moulineaux titularisée en 2002 ; depuis 2010 conduite de projets, créa logo, affiches & website via l’association des professeurs Art en Scène

• de 2005 à 2010 : Formations ponctuelles enseignants outremer « la Clé des Arts » Guadeloupe

• de 1990 à 1995 : professeur de piano à l’ENM de Chambourcy (78)

• de 1988 à 1990 : professeur de piano à l’ENMAD de Cambrai (59)



FESTIVALS – PROGRAMMATION CULTURELLE - CONCOURS

• depuis 2011 : création et direction du Cap Ferret Music Festival- Festival et Académie, ouverture du 2ème centre de présélection en France au Cap Ferret pour le Tournoi International de Musique

• depuis 2006 : Collaboratrice Concours International Léopold Bellan, directrice adjointe depuis 2012

• 2008 à 2012 Membre Jury CNFPT (2008), CRR Paris (2011/ 2012) et concours internationaux (dont TIM)

• 2011: créatrice et conseillère artistique du festival solidaire au bénéfice des Restos du Cœur 92

• depuis 2009 : Concerts de Saint Cloud : création design & gestion website, aide organisation

• de 2005 à 2011: Concours Appassionato (Antilles) directrice du jury / création et gestion website

• de 2001 à 2004 : Programmation concerts classiques du Train de Vie (Paris 75004)

• de 1999 à 2001 : Festival-Stage « Piano à deux temps » (Limousin): création et direction artistique



CONCERTS ET ENREGISTREMENTS

Depuis 1990, récitals soliste salle Gaveau, tournées en France, Asie et Europe. Concerts avec orchestres (Saratov, Orchestre Philharmonique d’Europe, Orchestre Bell Arte, OP de Tokyo…) Création d’œuvres actuelles (Matynia, Visvikis, Gassot). Partenaires principaux : François-René Duchable, Guislaine Raphanel, Edoardo Catemario, Benoit Dunoyer de Segonzac, Julie Saury… Spectacles dans les théâtres nationaux. Arrangements et compositions édités chez Mario Bois. Enregistrements pour France Musique, France 2, R.F.I, TBS Japan et 3 CD : Henri Duparc( Salabert-Ricordi), Franck Roussel (Eden Rock-Sony)et « Récital en duo » avec François-René Duchable (INSEP-tirage privé).





ETUDES



PROFESSEURS PRINCIPAUX

PIANO : Micheline Ostermeyer- Aquiles Delle Vigne- Ventsislav Yankov- Tatiana Nikolaeva

JAZZ : Claude Bolling- Laurent de Wilde / ORGUE : Susan Landale / CLAVECIN : Huguette Dreyfus

cours privés et stages : Yvonne Loriod, Erik Heidsieck, Mario Conter, Boris Bechtierev



ACADEMIES INTERNATIONALES : Académie internationale de NICE – Semaines musicales de TOURS - Académie festival des ARCS - Académie ROMANO ROMANINI.



DIPLÔMES CONSERVATOIRES et STRUCTURES

• 2002 : Diplôme CNFPT d’assistant spécialisé piano

• 1991 : Diplôme d’Etat de professeur de piano

• 1988 : Diplôme de la fondation Romano Romanini (Italie)

• 1987 : 1er prix unanimité première nommée piano CNR de Rueil-Malmaison

• 1986 : Ecole Normale de Musique Alfred Cortot licence de concert, 1ère française nommée

• 1985 à 1988 : 1ers prix à l’unanimité avec félicitations du jury en piano, musique de chambre, formation musicale





